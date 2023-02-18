В Запорожье раскрыли численность и состав батальона имени Судоплатова

Балицкий: в батальоне имени Судоплатова 600 бойцов, среди них турки, сербы и скандинавы

В добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области вступили 600 человек, среди них сербы, турки и скандинавы. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

По его словам, первая штурмовая рота из 144 бойцов отправлена на первую линию, вторая рота с такой же численностью в настоящее время готовится по минно-саперную делу. Еще две роты проходят боевое слаживание.

Иностранные граждане составляют 12-15 процентов от общего числа бойцов батальона.

2 февраля сообщалось, что турецкие добровольцы прибыли в Запорожскую область и проходят боевую подготовку в батальоне имени Судоплатова, чтобы принять участие в специальной военной операции (СВО). Один из них с позывным Кузон рассказал, что проходил армейскую службу на родине, но прежде не участвовал в вооруженных конфликтах. Другой турецкий доброволец с позывным Лаз отметил схожесть ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

Батальон имени Судоплатова создан в сентябре по инициативе Балицкого.