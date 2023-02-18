Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:18, 18 февраля 2023Бывший СССР

В Запорожье раскрыли численность и состав батальона имени Судоплатова

Балицкий: в батальоне имени Судоплатова 600 бойцов, среди них турки, сербы и скандинавы

Фото: РИА Новости

В добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области вступили 600 человек, среди них сербы, турки и скандинавы. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

По его словам, первая штурмовая рота из 144 бойцов отправлена на первую линию, вторая рота с такой же численностью в настоящее время готовится по минно-саперную делу. Еще две роты проходят боевое слаживание.

Иностранные граждане составляют 12-15 процентов от общего числа бойцов батальона.

2 февраля сообщалось, что турецкие добровольцы прибыли в Запорожскую область и проходят боевую подготовку в батальоне имени Судоплатова, чтобы принять участие в специальной военной операции (СВО). Один из них с позывным Кузон рассказал, что проходил армейскую службу на родине, но прежде не участвовал в вооруженных конфликтах. Другой турецкий доброволец с позывным Лаз отметил схожесть ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

Батальон имени Судоплатова создан в сентябре по инициативе Балицкого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Венгрии назвали условие для завершения конфликта на Украине
В Британии и США назвали ситуацию на Украине «глобальной войной»
Глава МИД ФРГ заявила о счастье мира в случае поворота Москвы на «360 градусов»
В Санкт-Петербурге водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика
Раскрыта история самого первого рынка в Москве
Командующий ВСУ сообщил об увеличении плотности минных полей на северной границе
Во Франции возмутились словами Макрона о продолжительности конфликта на Украине
Алиев заявил об изменениях в позиции Армении по мирному договору
В Запорожье раскрыли численность и состав батальона имени Судоплатова
Гол Кокорина помог «Арису» одержать победу в матче чемпионата Кипра
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.