Турецкие добровольцы примут участие в СВО

РИА Новости: турецкие добровольцы прибыли в Запорожскую область для участия в СВО

Турецкие добровольцы прибыли в Запорожскую область и проходят боевую подготовку в батальоне имени Судоплатова, чтобы принять участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют», — рассказал доброволец с позывным Кузон.

По его словам, он несколько лет учился в московском университете, завел много друзей и хорошо познакомился с русской культурой. Доброволец из Турции уточнил, что проходил армейскую службу на родине. Однако Кузон не принимал участия в вооруженных конфликтах. Другой турецкий доброволец с позывным Лаз отметил схожесть ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Сообщается, что сейчас он и остальные добровольцы тренируются и привыкают к новым армейским стандартам.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что все больше иностранных граждан прибывает для участия в СВО. Он уточнил, что это не специалисты-наемники, а «обычные парни и мужчины». При этом военкор не стал называть государства, из которых прибывают иностранцы.

