Военкор Сладков заявил, что все больше иностранных граждан прибывает для участия в СВО

Все больше иностранных граждан прибывает для участия в российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

«Для участия в СВО прибывает все больше иностранцев. Не специалистов-наемников, а обычных парней и мужчин, по контракту. США не всем нравятся на планете Земля, желающих умерить их амбиции немало», — сообщил он. При этом военкор не стал называть страны, из которых прибывают иностранцы.

Между тем украинские военные сообщили российским силовикам, что на остров Большой Потемкин в Херсонской области заброшены наемники из США и Великобритании. Им поставлена задача стрелять по мирному населению, чтобы потом их можно было выдать за жертв Вооруженных сил России.

По данным The Washington Post, на стороне Украины воюют примерно одна-три тысячи иностранных наемников. Большинство из них служат в трех батальонах иностранного легиона. Уточняется, что в первые месяцы российской спецоперации наемников было значительно больше.

