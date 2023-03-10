Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур поделилась снимком в купальнике

Дочь Брюса Уиллиса Таллула показала фигуру в бикини на фоне газона

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис поделилась откровенным снимком и показала фигуру в бикини. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 29-летняя знаменитость сфотографировалась на фоне газона в ярком цветном лифе и бежевой мини-юбке. При этом упомянутый предмет гардероба она приспустила, продемонстрировав розовые плавки от купальника. Кроме того, Уиллис дополнила свой образ солнцезащитными очками. «Мое тело сейчас в большей безопасности, чем когда-либо. Это победа», — написала героиня публикации под снимком.

Подписчики оценили внешний вид девушки в комментариях под постом. «Невероятно горжусь тобой, выглядишь потрясающе!», «Это действительно победа», «Восхитительная фигура», — высказались они.

В январе 2022 года Талула Уиллис снялась в ванной комнате в кроп-топе синего цвета, который оголял ее живот, и черных трусах. Героиня материала также надела несколько украшений: кольца и тонкое ожерелье. На размещенном кадре было видно, что на ее лицо не нанесен макияж, а волосы выкрашены в рыжий.