На Украине поручили начать строительство фортификационных сооружений

Власти Украины поручили начать строительство фортификационных сооружений в ряде областей

Правительство Украины поручило начать строительство фортификационных сооружений в ряде областей страны. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба кабинета министров.

«Правительство приняло протокольное решение по безотлагательному строительству военных инженерно-технических фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях», — сказано в заявлении властей.

Уточняется, что обеспечить строительство должны Минобороны, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), министерство экономики, областные военные администрации (ОВА) и другие ведомства. Как утверждает Шмыгаль, на заседание правительства должны быть вынесены предложения по увеличению финансирования после определения ОВА потребностей.

Ранее ВСУ начали строить железобетонный забор на границе с Белоруссией. Отмечалось, что поверх него в два ряда установлена колючая проволока типа «егоза». Позднее стало известно о постройке блиндажей в Волынской области Украины. Как сообщалось, местное население и военные копали глубокие рвы, укрепляя их деревом.