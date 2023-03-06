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17:59, 6 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о постройке бойцами ВСУ укреплений на границе с Белоруссией

«Рада»: бойцы ВСУ строят защитные укрепления в Волынской области на границе с Белоруссией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и волонтеры строят блиндажи и копают окопы в Волынской области. Об укреплении фортификационных сооружений на границе с Белоруссией сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Рада».

Уточняется, местное население и военные копают глубокие рвы, укрепляя их деревом. Ночные морозы стали причиной замедления проведения работ. «Это направление — граница с Белоруссией, мы ждем наступление», — заявил местный житель Николай.

Согласно информации властей, предприниматели помогают в покупке строительных материалов и техники из-за дефицита средств в бюджете. Отмечается, что на указанном участке границы с Белоруссией обустроили 300 метров укреплений, далее их замаскируют. Кроме того, запланировано возведение опорного пункта и блок-поста.

Ранее украинские военные начали копать новую линию противотанковых рвов около границы с Белоруссией в Ровенской области. Глава областной администрации Виталий Коваль заявил, что каждый день строятся фортификационные и инженерные сооружения. 2 марта белорусские власти рассказали об охране границы республики в усиленном режиме.

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Кристина Есикова
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