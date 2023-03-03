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18:15, 3 марта 2023Бывший СССР

На Украине начали копать еще одну линию рвов у границы с Белоруссией

Украинские военные начали копать вторую линию противотанковых рвов у границы с Белоруссией

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Украинские военные начали копать еще одну линию рвов у границы с Белоруссией в Ровенской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава областной администрации Виталий Коваль.

«На границе с Белоруссией кипит работа. Мы ежедневно строим фортификационные и инженерные сооружения. Копаем вторую линию противотанковых рвов и возводим заграждения, используя тетраэдры (специальные бетонные конструкции)», — сообщил он.

Ранее власти Белоруссии заявили, что государственная граница охраняется в усиленном режиме. Также сообщалось, что в республике появятся подразделения, которые будут бороться с диверсионно-разведывательными группами.

В феврале глава белорусского КГБ Иван Тертель рассказал, что против республики начала активно работать западная разведка. По его словам, ее сотрудники пытаются завербовать служащих госаппарата и силовиков.

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Варвара Кошечкина
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