В Белоруссии создадут подразделения для борьбы с ДРГ

МВД Белоруссии создаст спецподразделения для борьбы с ДРГ

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии займется созданием спецподразделений, которые будут ориентированы на борьбу с диверсионно-разведывательными группами и работу с беспилотниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Ивана Кубракова.

По его словам, сейчас перед республикой стоит угроза проникновения вооруженных групп со стороны других государств.

«То есть подготавливают полноценные диверсионно-разведывательные группы для того, чтобы прийти сюда и устраивать террористические акты. Должны быть специально подготовленные подразделения, способные противостоять этим группам», — сказал министр.

Он добавил, что такие подразделения будут комплектоваться только военнослужащими-контрактниками и представлять собой малые по численности группы.

«Это подготовленные сотрудники, которые оснащены новейшими образцами техники и вооружения. (...) Сегодня именно эта спецтехника используется на Украине. Поэтому не стоим на месте — двигаемся, обучаемся управлению БПЛА», — заключил Кубраков.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил об активизации западной разведки в республике, в частности, попыток завербовать госслужащих, обладающих доступом к закрытой информации.