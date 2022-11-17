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14:52, 17 ноября 2022Бывший СССР

ВСУ приступили к строительству забора на границе с Белоруссией

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что ВСУ начали строить забор на границе со страной
Фото: Архивное фото

Фото: Архивное фото . Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к строительству железобетонного забора на границе с Белоруссией. Об этом заявил Государственный пограничный комитет республики в своем Telegram-канале.

«Украинские военные начали строительство железобетонного забора, поверх которого в два ряда установлена колючая проволока типа "егоза"», — говорится в сообщении.

Уточняется, что высота забора, который возводится на расстоянии 10-15 метров от белорусской государственной границы на территории Украины, составляет 3-4 метра.

16 ноября в Госпогранкомитете сообщили, что украинская сторона взорвала почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря. Согласно утверждениям ведомства, были заминированы приграничные с Белоруссией территории. Также, как утверждает председатель Государственного пограничного комитета республики Анатолий Лаппо, население, проживающее вблизи границы, находится под воздействием антибелорусской и антироссийской пропаганды.

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Кристина Есикова
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