Стало известно о возможной замене Украины в заявке на проведение ЧМ-2030

The Athletic: Марокко может заменить Украину в заявке на проведение ЧМ-2030 по футболу

Украина может быть заменена в совместной с Испанией и Португалией заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщает The Athletic.

Как стало известно источнику, Украина рискует не успеть подготовиться к турниру. Также вызывает вопросы неопределенность в руководстве Украинской ассоциации футбола (УАФ) из-за отстранения от должности главы организации Андрея Павелко по решению суда.

По информации The Athletic, заменить Украину может Марокко. Отмечается, что территориальная близость к Испании и Португалии делает этот вариант предпочтительным.

Ранее Марокко подавало индивидуальную заявку на проведение турнира. Кроме того, желание принять мундиаль выразили еще две группы стран: Саудовская Аравия, Египет и Греция, а также Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили.