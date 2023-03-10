Зеленский высказался об ожиданиях от саммита НАТО
Зеленский заявил, что ждет от саммита НАТО шагов навстречу Киеву по гарантиям безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от июльского саммита НАТО в Вильнюсе шагов навстречу Киеву по гарантиям безопасности. О своих ожиданиях он высказался на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве, передает украинское агентство УНИАН.
Зеленский отметил, что украинская сторона была приглашена на саммит НАТО в Литве, подчеркнув при этом, что рассчитывает на «какие-то ответные шаги вперед», помимо текущего статуса в отношениях Киева и Североатлантического альянса.
В конце февраля о приглашении президента Украины на саммит НАТО сообщал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.