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16:52, 10 марта 2023Бывший СССР

Зеленский высказался об ожиданиях от саммита НАТО

Зеленский заявил, что ждет от саммита НАТО шагов навстречу Киеву по гарантиям безопасности

Фото: Alina Yarysh / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от июльского саммита НАТО в Вильнюсе шагов навстречу Киеву по гарантиям безопасности. О своих ожиданиях он высказался на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве, передает украинское агентство УНИАН.

Зеленский отметил, что украинская сторона была приглашена на саммит НАТО в Литве, подчеркнув при этом, что рассчитывает на «какие-то ответные шаги вперед», помимо текущего статуса в отношениях Киева и Североатлантического альянса.

В конце февраля о приглашении президента Украины на саммит НАТО сообщал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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Георгий Нестеров
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