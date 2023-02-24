Зеленский получил приглашение на саммит НАТО

Генсек НАТО Столтенберг рассказал, что пригласил Зеленского на саммит альянса в июле

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит альянса, который пройдет в июле 2023 года. Об этом он сообщил в пятницу, 24 февраля, в ходе пресс-конференции в Таллине. Слова главы альянса приводит ТАСС.

«Я пригласил президента Зеленского на саммит НАТО в июле в Вильнюсе», — отметил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине, заявив об отсутствии доверия Пекину.