Американская журналистка раскритиковала желание Зеленского выступить на «Оскаре»

Журналистка раскритиковала желание президента Украины Зеленского выступить на «Оскаре»

Американская журналистка Кэндис Оуэнс (Candace Owens) раскритиковала желание президента Украины Владимира Зеленского выступить на 95-й церемонии награждения премии «Оскар», которая состоится 12 марта. Своим мнением она поделилась в Twitter.

«Мне кажется, что Зеленский хочет, чтобы мы его ненавидели. Это работает», — прокомментировала журналистка новость о том, что американская киноакадемия отказала президенту Украины в выступлении на вручении премии.

Ранее пользователи Twitter поддержали решение организаторов премии «Оскар» отказать украинскому лидеру в выступлении на церемонии. Многие выразили мнение, что политической пропаганде не место на развлекательных мероприятиях.

О том, что Зеленскому отказали в выступлении на церемонии награждения премии «Оскар», стало известно 9 марта. Причины отказа не уточнялись. Указывалось, что в прошлом году организаторы «Оскара» также отказались от дистанционного участия украинского президента в церемонии.

В начале января Зеленский выступил на церемонии вручения премии «Золотой глобус». В ходе видеообращения он пообещал, что третьей мировой войны не будет.