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20:40, 10 марта 2023Интернет и СМИ

Американская журналистка раскритиковала желание Зеленского выступить на «Оскаре»

Журналистка раскритиковала желание президента Украины Зеленского выступить на «Оскаре»

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Американская журналистка Кэндис Оуэнс (Candace Owens) раскритиковала желание президента Украины Владимира Зеленского выступить на 95-й церемонии награждения премии «Оскар», которая состоится 12 марта. Своим мнением она поделилась в Twitter.

«Мне кажется, что Зеленский хочет, чтобы мы его ненавидели. Это работает», — прокомментировала журналистка новость о том, что американская киноакадемия отказала президенту Украины в выступлении на вручении премии.

Ранее пользователи Twitter поддержали решение организаторов премии «Оскар» отказать украинскому лидеру в выступлении на церемонии. Многие выразили мнение, что политической пропаганде не место на развлекательных мероприятиях.

О том, что Зеленскому отказали в выступлении на церемонии награждения премии «Оскар», стало известно 9 марта. Причины отказа не уточнялись. Указывалось, что в прошлом году организаторы «Оскара» также отказались от дистанционного участия украинского президента в церемонии.

В начале января Зеленский выступил на церемонии вручения премии «Золотой глобус». В ходе видеообращения он пообещал, что третьей мировой войны не будет.

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Олег Давыдов
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