В России заявили об осторожном оптимизме в вопросе продления зерновой сделки

Источник РИА Новости: в переговорах по продлению зерновой сделки есть осторожный оптимизм

В переговорах по вопросу продления зерновой сделки есть осторожный оптимизм. Об этом заявил российский источник РИА Новости, знакомый с ходом переговорного процесса.

«Осторожный оптимизм. Пока все, что я могу сказать. Работа идет, причем активно», — сказал собеседник агентства.

Источник также рассказал, что продление зерновой сделки на неограниченный срок на данный момент не обсуждается, это отдельная инициатива.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила перспективы продления зерновой сделки, если Запад не учтет интересы Москвы. «Пакетная сделка предполагает в данном случае два направления, два трека, — оба из них должны выполняться. Мы делаем все, чтобы гарантировать выполнение двух треков, двух направлений этой сделки, в этом случае прогноз оптимистичный», — сказала она, описав также и пессимистичный прогноз.

