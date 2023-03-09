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17:34, 9 марта 2023Мир

МИД России оценил перспективы продления зерновой сделки

МИД пессимистически оценил продление зерновой сделки, если Запад не учтет интересы России

Фото: Viacheslav Musiienko / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила перспективы продления зерновой сделки, если Запад не учтет интересы Москвы. Ее слова приводит РИА Новости.

«Пакетная сделка предполагает в данном случае два направления, два трека, — оба из них должны выполняться. Мы делаем все, чтобы гарантировать выполнение двух треков, двух направлений этой сделки, в этом случае прогноз оптимистичный. Если это будет бесконечно сваливаться в пике, в плане невыполнения второй части сделки, тогда прогноз пессимистический», — сказала она.

Ранее США выступили за продление продуктового соглашения. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы много вопросов касательно его реализации.

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Виктория Кондратьева
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