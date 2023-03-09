МИД России оценил перспективы продления зерновой сделки

МИД пессимистически оценил продление зерновой сделки, если Запад не учтет интересы России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила перспективы продления зерновой сделки, если Запад не учтет интересы Москвы. Ее слова приводит РИА Новости.

«Пакетная сделка предполагает в данном случае два направления, два трека, — оба из них должны выполняться. Мы делаем все, чтобы гарантировать выполнение двух треков, двух направлений этой сделки, в этом случае прогноз оптимистичный. Если это будет бесконечно сваливаться в пике, в плане невыполнения второй части сделки, тогда прогноз пессимистический», — сказала она.

Ранее США выступили за продление продуктового соглашения. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы много вопросов касательно его реализации.