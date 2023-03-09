Песков оценил перспективы зерновой сделки

Песков заявил, что у России много вопросов о получателях зерна по продуктовой сделке

У Москвы много вопросов касательно реализации продуктовой сделки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями, вопросов о том, куда все-таки идет большая часть зерна. И, конечно, вопросы по второй части договоренностей хорошо известны всем. Там есть определенное движение, но по-прежнему Россия намерена ставить этот вопрос», — оценил он перспективы соглашения.

Ранее ООН призвала продлить зерновую сделку, поскольку ее срок оканчивается после 18 марта. Экспорт украинского и российского зерна имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили соглашение в 2022 году. Его суть заключается в создании безопасного коридора для вывоза украинского зерна по Черному морю и снятии санкционных ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.