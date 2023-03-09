США выступили за продление зерновой сделки

Белый дом выступил за продление зерновой сделки

США выступают за продление зерновой сделки, заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби в эфире американского телеканала MSNBC.

«Мы хотим, чтобы она была продлена» — выразил позицию Вашингтона чиновник.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара проводит переговоры с ООН и Украиной по вопросам зерновой сделки.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о зерновой сделке, заявил, что у Москвы много вопросов касательно ее реализации.

8 марта генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве призвали продлить зерновую сделку, поскольку экспорт украинского и российского зерна имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и цен на продукты.