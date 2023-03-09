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14:26, 9 марта 2023Мир

Турция заявила о проведении переговоров по зерновой сделке с Украиной и ООН

Глава Минобороны Турции рассказал о переговорах по зерновой сделке с Украиной и ООН

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Турция проводит переговоры с ООН и Украиной по вопросам зерновой сделки. Об этом рассказал глава Минобороны республики Хулуси Акар, передает ТРТ.

«Мы проводим переговоры с ООН, Украиной и РФ по вопросу продления зернового соглашения и надеемся на его пролонгацию. Украина выразила позитивное отношению к повторному продлению соглашения. Россия также проявляет позитивный подход в отношении инициативы», — заявил министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о зерновой сделке, заявил, что у Москвы много вопросов касательно ее реализации. «Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями, вопросов о том, куда все-таки идет большая часть зерна. И, конечно, вопросы по второй части договоренностей хорошо известны всем. Там есть определенное движение, но по-прежнему Россия намерена ставить этот вопрос», — оценил он перспективы соглашения.

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Виктория Кондратьева
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