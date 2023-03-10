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17:27, 10 марта 2023Бывший СССР

На Украине опровергли информацию о получении ЗРК Patriot

Представитель ВВС Украины Игнат опроверг информацию о получении Киевом ЗРК Patriot

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телемарафона опроверг информацию о получении Киевом зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет их пока что. Не видел», — заявил он, говоря о материале газеты Financial Times (FT). Игнат отметил, что проинформирует СМИ, если Украине поставят ЗРК.

10 марта FT со ссылкой на источники сообщила, что Киев уже получил одну из двух западных систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, ранее обещанных США и Германией. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не начали эксплуатировать эту пусковую установку, добавила газета. Как ожидается, в скором времени представители западных стран поставят еще несколько единиц ПВО Patriot из Нидерландов.

7 марта министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава отправит на Украину новую партию военной техники. По его словам, четыре танка Leopard 2 уже находятся на украинской территории. Планируется, что Польша поставит Киеву еще 10 боевых машин.

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Кристина Есикова
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