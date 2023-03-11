Белый дом одобрил крупный нефтяной проект на Аляске

Bloomberg: администрация Байдена решила одобрить крупный нефтяной проект на Аляске

Вашингтон решил одобрить разработку нефти на северо-западе Аляски, отклонив аргументы защитников природы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на два информированных источника.

Как уточнили журналисты, крупной компании ConocoPhillips разрешат бурение на месторождении Уиллоу. Его запасы оцениваются в 600 миллионов баррелей. «Администрация президента США Джо Байдена решила санкционировать гигантский нефтяной проект ConocoPhillips на северо-западе Аляски», — отметили в сообщении. Разрешение будет обнародовано на следующей неделе министерством внутренних дел.

Ранее главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров заявил, что Аляска служит важным элементом, где Россия и США могут организовать совместную добычу нефти, газа и полезных ископаемых.