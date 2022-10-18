Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:03, 18 октября 2022Россия

России и США предрекли новый этап отношений на Аляске

Историк РАН Петров допустил начало нового этапа отношений России и США на Аляске

Фото: Unsplash

Главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров заявил, что начало нового этапа отношений России и США произойдет на Аляске. У стран могут появиться я совместные проекты, включая добычу углеводородов, сообщает РИА Новости.

Историк объяснил, что Аляска служит важным элементом, где Россия и США могут организовать совместную добычу нефти, газа и полезных ископаемых. Он допустил возобновление диалога стран, «как было в начале XIX века». Кроме того, на Аляске сохраняется ряд традиций бывшей Российской империи и множество православных храмов.

Материалы по теме:
«Еда закончится, и они захотят вас съесть» Почему белые медведи бегут с Аляски в Россию? Отвечает ученый
«Еда закончится, и они захотят вас съесть»Почему белые медведи бегут с Аляски в Россию? Отвечает ученый
20 января 2022
На краю стою. История самой русской деревни Америки: как она сохранилась вопреки всему?
На краю стою.История самой русской деревни Америки: как она сохранилась вопреки всему?
25 июня 2022

«Поэтому очень большой потенциал у Аляски. И среди ученых мы развиваем связи по ряду вопросов, касающихся Аляски. Надеюсь, эта территория будет использована для восстановления отношений между РФ и США на новом этапе. Ведь это единственная территория, которая имеет общую границу, и может быть использована для создания положительного имиджа», — предрек эксперт.

Ранее в России оценили последствия продажи Аляски через 50 лет. Кандидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Петр Самойленко среди главных убытков России назвал утрату природных ресурсов и отсутствие контроля над Беринговым проливом. «И через 50-100 лет эти потери станут возрастать, станут еще более очевидны», — отметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского заявили об ударах по энергетической инфраструктуре
Девушка осталась с внешностью мистера Бина после процедуры в салоне красоты
Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Новой Москве
Россиянин применил насилие к сотруднику ГИБДД и получил 2,5 года колонии
Дизайнер подсказала способы обновить интерьер в квартире без ремонта
России и США предрекли новый этап отношений на Аляске
Озвучены последствия позднего отцовства для ребенка
Россиянам рассказали о риске при регистрации чужих людей в квартире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
В Харькове сообщили о серии взрывов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.