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03:19, 18 октября 2022Россия

В России оценили последствия продажи Аляски через 50 лет

Доцент ДВФУ Самойленко считает, что потери РФ от продажи Аляски возрастут через 50 лет

Фото: Unsplash.com

Кандидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Петр Самойленко в беседе с РИА Новости оценил последствия продажи потери Аляски. По его мнению, они возрастут через 50 лет.

По словам эксперта, потеря природных ресурсов — это очевидный убыток, однако утеряны также определенные геополитические преимущества, например, Северная Америка, Берингов пролив, северная часть Тихого океана, где находится особо богатая экономическая зона в 200 миль.

«Аляска в составе России давала бы возможность полностью контролировать Берингов пролив — Северный морской путь, влияющий на освоение Арктики. И через 50-100 лет эти потери станут возрастать, станут еще более очевидны», — считает Самойленко.

Он добавил, что в настоящее время повышается значимость Арктики, на нее стали обращать внимание все больше стран, поскольку в регионе активно развиваются арктические проекты, прокладываются морские линии в крупнейшие порты Северо-Восточной Азии.

Самойленко заявил, что продажа Аляски принесла России большие экономические потери, в том числе в области судоходства, однако последствия не были очевидны 155 лет назад, они стали ясны только в контексте современных реалий.

Ранее директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов назвал одно из последствий продажи Аляски США в 1867 году, при императоре Александре II за 7,2 миллиона долларов. По его мнению, это привело к современным проблемам с Арктикой.

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Марина Совина
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