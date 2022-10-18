В России назвали одно из последствий продажи Аляски

Экономист Абрамов заявил, что продажа Аляски привела к современным проблемам с Арктикой

Директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов в беседе с РИА Новости назвал одно из последствий продажи Аляски США в 1867 году, при императоре Александре II за 7,2 миллиона долларов. По его мнению, это привело к современным проблемам с Арктикой.

«Если говорить последствиях решения, если бы Аляска осталась в ведении Российской империи, а потом в ведении Советского Союза, то проблемы с Арктикой, которые сейчас возникают, не были бы такими острыми. И положение США было бы совершенно другим», — заявил эксперт.

Он отметил, что Российская империя одной из первых поддерживала Соединенные Штаты, в том числе во время гражданской и освободительной войны направляла эскадры, поддерживая движения свободы на континенте.

Абрамов заключил, что история не имеет сослагательного наклонения, поэтому лишь констатировал факт продажи Аляски 155 лет назад.

Ранее советник Госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что Вашингтон ожидает «фундаментального сдвига в мышлении» НАТО по вопросу Арктики после после вступления в альянс Финляндии и Швеции. В Госдепе напомнили, что после принятия в политический блок двух государств значительная территория Арктики будет «охвачена Статьей 5 НАТО — положением о взаимной обороне».

