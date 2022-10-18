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02:07, 18 октября 2022Мир

Госдеп выразил надежду на «фундаментальный сдвиг в мышлении» НАТО

Госдеп: США ожидают «фундаментального сдвига в мышлении» НАТО по вопросу Арктики
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Вашингтон ожидает «фундаментального сдвига в мышлении» НАТО по вопросу Арктики, заявил на брифинге советник Госдепартамента США Дерек Шолле, пишет ТАСС.

По его словам, после вступления в альянс Финляндии и Швеции Североатлантический альянс должен пересмотреть свои взгляды относительно Арктики. В Госдепе напомнили, что после принятия в НАТО двух государств значительная территория Арктики будет «охвачена Статьей 5 НАТО — положением о взаимной обороне».

«Это будет фундаментальный сдвиг в мышлении альянса. И мы с нетерпением ждем взаимодействия по этому вопросу, когда Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу», — выразил надежду Шолле. Статья предусматривает коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одну или несколько государств-членов НАТО.

Ранее внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси заявила, что Россия слишком активно осваивает Арктику и увеличивает добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана.

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Марина Совина
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