В ФРГ усомнились в причастности разыскиваемой яхты ко взрывам на Nord Stream

Bild: разыскиваемая ФРГ яхта Andromeda не могла быть причастна ко взрывам на Nord Stream

Яхта модели Bavaria Cruiser 50 Andromeda, которую власти Германии разыскивают из-за подозрений в причастности ко взрывам на «Северных потоках», не могла использоваться для диверсии. Об этом пишет Bild.

По информации издания, у судна нет специального механизма для погружения крупной партии взрывчатки под воду. Газета также напомнила, что СМИ писали о 500 килограммах тротила, однако, как отмечают журналисты, этого объема недостаточно. «Для трех взрывов потребовалось бы не менее 1500 килограммов», — считают авторы.

Журналисты также указали на еще одну несостыковку в этой версии — по их словам, невозможно провести такой объем взрывчатых веществ через Польшу и Германию и остаться незамеченным.

Ранее сообщалось, что немецкая прокуратура в январе обыскала судно, которое может быть причастно к взрывам на газопроводах «Северный поток». Отмечается, что судно было арендовано в Ростоке за три недели до взрывов компанией, базирующейся в Польше. Она принадлежит двум гражданам Украины. Утверждается, что группа, устроившая взрывы, состояла из капитана судна, двух водолазов, двух помощников водолазов и доктора.