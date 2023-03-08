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14:08, 8 марта 2023Мир

В ФРГ раскрыли подробности о связываемом со взрывами на «Северных потоках» судне

DPA: на судне, возможно, причастном к подрыву «Северных потоков», нашли следы взрывчатки
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Немецкая прокуратура в январе обыскала судно, которое может быть причастно к взрывам на газопроводах «Северный поток». Подробности раскрыл телеканал N-tv со ссылкой на агентство DPA.

Федеральная прокуратура Германии подтвердила, что обыски проходили с 18 по 20 января «в связи с подозрительной арендой судна». На нем после 26 сентября (даты диверсии) нашли следы взрывчатки, которая могла разрушить трубопроводы. Прокуратура ФРГ пояснила, что продолжает оценку изъятых на судне следов и предметов, кроме того, устанавливается и личность предполагаемых преступников. «Надежных заявлений по этому поводу сейчас сделать нельзя», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что судно было арендовано в Ростоке за три недели до взрывов компанией, базирующейся в Польше. Она принадлежит двум гражданам Украины. Утверждается, что группа, устроившая взрывы, состояла из капитана судна, двух водолазов, двух помощников водолазов и доктора.

При этом ведомство не выдвигает подозрений в причастности в сторону сотрудников немецкой компании, предоставившей судно в аренду.

Ранее британская газета The Times заявила, что странам НАТО было известно об украинском следе в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», но эта информация скрывалась с целью избежать конфликта между Киевом и ФРГ.

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Антон Похиляк
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