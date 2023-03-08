Названа причина сокрытия украинского следа в диверсиях на «Северных потоках»

Times: спецслужбам Запада известно об участии Киева в подрыве Nord Stream, но это скрывают

Странам НАТО было известно об украинском следе в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» компании Nord Stream. Эта информация скрывалась с целью избежать конфликта между Киевом и ФРГ, утверждает британская газета The Times.

Отмечается, что западным спецслужбам было известно об участии Киева в диверсии через неделю после подрыва. Причиной сокрытия этих данных журналисты назвали опасения за отношения двух государств.

«Похоже, должностные лица НАТО хотели защитить Украину от публичной размолвки с Германией, которая долго тянула с вопросом поставки Киеву жизненно важной военной помощи, в том числе танков Leopard 2 и систем ПВО IRIS-T», — сказано в материале.

Ранее газета The New York Times сообщила, что, по данным американской разведки, за диверсией на «Северных потоках» стоят силы, поддерживаемые Украиной. Предполагается, что исполнителями теракта стали граждане России и Украины, не имеющие отношения к спецслужбам и вооруженным силам.

