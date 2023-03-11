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00:03, 12 марта 2023Мир

В Грузии потребовали отменить обязательный призыв в армию

«Известия»: в Тбилиси прошел митинг оппозиции за отмену обязательного призыва в армию

Фото: Filip Andrejevic / Unsplash

В Тбилиси в субботу, 11 марта, несколько сотен человек вышли на митинг с требованием отменить обязательный призыв в армию. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Организатором акции выступила оппозиционная партия «Гирчи». «Мы считаем, что срочная военная служба должна быть добровольной, а не обязательной для мужчин с 18 до 27 лет», — указал один из лидеров партии Яго Хвичия, подчеркнув необходимость обеспечения нормальных условий срочникам и достойной оплаты труда.

По его мнению, в таком случае количество желающих служить значительно увеличится. Хвичия также назвал недопустимым то, что многие срочники проходят службу не в армии, а в других силовых ведомствах.

Ранее в Грузии прошли массовые протестные акции. Митингующие у здания парламента в Тбилиси потребовали отозвать закон об иностранных агентах. По разным данным, в протестах приняли участие от 30 до 50 тысяч человек.

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Варвара Кузьмина
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