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09:17, 11 марта 2023Бывший СССР

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о штурме южной части Артемовска

Боец «Вагнера»: при штурме южных кварталов Артемовска почти в каждом доме были группы ВСУ

Фото: Народная милиция ДНР / ТАСС

При штурме южных кварталов Артемовска (украинское название города — Бахмут) российская сторона почти в каждом доме встречала несколько групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер», передает РИА Новости.

Вагнеровец показал в городе образцы вооружения стран НАТО, которое удалось захватить, — в частности, элементы экипировки и гранатометы. Корреспонденту агентства боец ЧВК показал одну из огневых точек противника, где были брошены тела украинских военных.

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Сражение за город продолжается уже более семи месяцев — ВСУ держат оборону в Артемовске с августа 2022 года. 7 марта в Донецкой народной республике заявляли о контроле над половиной города. Власти Украины собираются продолжать оборону Артемовска.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что контроль над городом позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

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Анастасия Шейкина
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