В Госдуме ответили на обещание Подоляка устроить «горячий сезон» в Крыму

Шеремет пообещал Подоляку «эксклюзив в виде тюремной камеры» после его слов о Крыме

Советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в Крыму ждет «эксклюзив в виде тюремной камеры». Так ответил на слова украинского политика о «горячем сезоне» на полуострове депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости

Подоляк 10 марта пообещал устроить «горячий и очень, очень жаркий сезон» в Крыму. Киев объяснит, что к Украине нужно относиться «не то что с уважением, а с большим страхом», сказал он.

«Подоляка и подобную ему свору давно ждет в Крыму тюремный сезон и эксклюзив в виде тюремной камеры, где он сполна ответит за свои угрозы в отношении крымчан и всей России», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что власти Киева не смогут реализовать ни один план, связанный с Крымом, несмотря на их военную риторику и браваду.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов ответил на слова полковника украинской армии, который заявил, что Киев будет добиваться «истощения» Крыма блокадой после разрушения Крымского моста. По его мнению, украинские политики и военнослужащие соревнуются, кто лучше рассмешит крымчан своими высказываниями.