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07:30, 11 марта 2023Россия

В России оценили последствия выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ

Глава Верховного суда РФ Лебедев: выход из-под юрисдикции ЕСПЧ не повлиял на правосудие
Вячеслав Лебедев

Вячеслав Лебедев. Фото: Совет Федерации России / РИА Новости

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев прокомментировал, к чему привел выход Москвы из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Его слова приводит РИА Новости.

В рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Дели Лебедев оценил последствия выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ и заявил, что это решение не повлияло на правосудие.

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«Как справлялись, так и справляемся. У нас самостоятельный суд, независимый. Помните, и в те годы мы не всегда соглашались», — отметил он.

Глава Верховного суда России добавил, что когда решение судьи отменяют или меняют постановление, приговор, то он остается недоволен этим. Он подчеркнул, что Москва не отреклась от общепризнанных принципов и норм международного права, поэтому сейчас для российской судебной системы не существует ограничения.

Лебедев добавил, что Верховный суд занимается тем, «чтобы судейский корпус России был высокопрофессиональным, беспристрастным и честным». Система работает для человека, заключил он.

16 сентября Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Она находилась там с 1998 года.

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Марина Совина
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