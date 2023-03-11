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17:18, 11 марта 2023Силовые структуры

Появились кадры из квартиры убитой в Подмосковье школьницы

РЕН ТВ: появились кадры из квартиры, где молодой человек ударил школьницу ножом

В сети появились кадры из квартиры, где 18-летний москвич несколько раз ударил ножом в горло свою бывшую девушку. Видео публикует РЕН ТВ.

На кадрах видна квартира, на кухне которой обнаружены несколько пятен крови. Они также есть в прихожей. Место происшествия снял на видео Следственный комитет, специалисты которого устанавливают обстоятельства произошедшего.

Об инциденте стало известно ранее. По имеющимся данным, молодой человек пришел в гости к девятикласснице. По предварительной информации, они поссорились, и молодой человек несколько раз ударил ее ножом. В итоге девочка скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Ранее в московском парке 65-летний мужчина напал с топором на двух знакомых и попытался их зарубить. Пострадавших госпитализировали с ранениями. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого задержали.

Нина Ташевская
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