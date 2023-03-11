Немецкий эксперт Свистек обвинил государство в терактах на «Северных потоках»

Научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» Йоран Свистек оценил данные, что теракты на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» совершила проукраинская группировка. Об этом он высказался в эфире ZDF.

Свистек назвал возможного организатора подрывов на «Северных потоках» и обвинил в них государство. По его мнению, средства для диверсии возможно получить только при поддержке какой-либо организации, включая официальные власти.

Немецкий эксперт подчеркнул, что происшествие такого масштаба не способна организовать «какая-то там ни с кем не связанная группа», как заявили западные издания. Планирование подобного теракта требует месяцев, иногда нескольких лет подготовки, а также специальных навыков. Кроме того, необходимы финансовая поддержка и оборудование — например, взрывчатка, «которую нельзя просто так купить на строительном рынке».

7 марта газета The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации написала, что за диверсией на «Северных потоках» стоят силы, поддерживаемые Украиной.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на газопроводы. Согласно его версии, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

