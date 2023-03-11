Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:58, 11 марта 2023Мир

В Германии назвали возможного организатора подрывов на «Северных потоках»

Немецкий эксперт Свистек обвинил государство в терактах на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» Йоран Свистек оценил данные, что теракты на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» совершила проукраинская группировка. Об этом он высказался в эфире ZDF.

Свистек назвал возможного организатора подрывов на «Северных потоках» и обвинил в них государство. По его мнению, средства для диверсии возможно получить только при поддержке какой-либо организации, включая официальные власти.

Материалы по теме:
Сытый — голодному. Почему Россия решила закрепиться в Африке и как страны Запада пытаются ей помешать?
Сытый — голодному.Почему Россия решила закрепиться в Африке и как страны Запада пытаются ей помешать?
5 августа 2022
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022
«Это уникальная ситуация» Санкции против России все сильнее бьют по миллионам европейцев. Почему их продолжают вводить?
«Это уникальная ситуация»Санкции против России все сильнее бьют по миллионам европейцев. Почему их продолжают вводить?
29 октября 2022

Немецкий эксперт подчеркнул, что происшествие такого масштаба не способна организовать «какая-то там ни с кем не связанная группа», как заявили западные издания. Планирование подобного теракта требует месяцев, иногда нескольких лет подготовки, а также специальных навыков. Кроме того, необходимы финансовая поддержка и оборудование — например, взрывчатка, «которую нельзя просто так купить на строительном рынке».

7 марта газета The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации написала, что за диверсией на «Северных потоках» стоят силы, поддерживаемые Украиной.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на газопроводы. Согласно его версии, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о нахождении танкера Греции у мест взрывов на «Северных потоках»
В Германии назвали возможного организатора подрывов на «Северных потоках»
В Подмосковье во время пожара обрушилась кровля цеха по производству пластика
В России назвали лишением собственной защиты передачу Западом Киеву ЗРК Patriot
Бывший дипломат назвал последствия победы России на Украине для Японии
Зеленский поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию
Белый дом одобрил крупный нефтяной проект на Аляске
США и ЕС заявили о работе над соглашением о полезных ископаемых
Зеленский ввел санкции против «Спортлото» и букмекерских контор
В США одобрили визу призвавшему уничтожить город в Палестине министру Израиля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.