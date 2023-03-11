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18:05, 11 марта 2023Россия

Военкор заявил об уничтожении выходившего из Артемовска отряда наемников

Военкор Руденко: российским огнем уничтожены иностранные наемники у Артемовска

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Reuters

Отряд иностранных наемников, выходивших из Артемовска (украинское название — Бахмут) был уничтожен российским артиллерийским огнем. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Андрей Руденко.

По данным СМИ, отход украинских частей из города продолжается. В первую очередь выводятся иностранные наемники, спецподразделения и кадровые подразделения.

Кроме того, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы находятся рядом с Артемовском, в 1,2 километра от административного центра.

Ранее основатель ЧВК сообщал, что украинская армия готовит контрнаступление в районе Артемовска. Комментируя публикации о возможном масштабном контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом направлении, он заявил, что украинские войска действительно работают над соответствующими маневрами.

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Зарина Дзагоева
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