Экс-дипломат Магосаки: Япония пожалеет о своих решениях после победы РФ на Украине

Бывший дипломат Укэру Магосаки в статье для Nikkan Gendai назвал последствия победы России на Украине для Японии. По его словам, страна пожалеет о своих решениях и антироссийской политике.

Автор материала напомнил, что специальная военная операция стала сражением между российской армией и силами, которые поддерживают США и другие страны НАТО. Он указал, что японцы верят в преимущества американского оружия.

Экс-дипломат отметил, что по этой причине общественность страны холодно отреагировала на заявление бывшего премьера Есиро Мори о том, что поражение Москвы немыслимо.

Магосаки указал, что ситуация в мире меняется и мысль, озвученная Мори, становится очевидной. В частности, сокращается поддержка Киева американской общественностью, а европейцы задумываются, стоит ли им прилагать столько усилий для поддержки Украины.

«Становиться врагом Москвы после украинского конфликта слишком опасно. В Японии, где произошедшие изменения все еще не понимают, ситуации, до сих пор во всем винят Россию и призывают к санкциям против Москвы. Но через 5-10 лет японцы пожалеют о своих нынешних решениях», — заключил бывший дипломат.

Ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен предупредил, что западные страны не намерены останавливаться после окончания конфликта на Украине. По его словам, Запад не зря «вкладывал огромные суммы, помогал и снабжал» Киев. Он заверил, что конфликт между Россией и Украиной не будет концом.

