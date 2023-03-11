Глава МИД Украины раскритиковал «Оскар» за отказ от выступления Зеленского

Кулеба обвинил организаторов «Оскара» в лицемерии за отказ от выступления Зеленского

Организаторы «Оскара» повели себя лицемерно, когда отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении во время церемонии вручения наград, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

«Я просто говорю: ребята, если вы собираетесь награждать фильм о войне и не понимаете, что, когда вы пьете шампанское, одетые в красивые платья и бриллианты, и не хотите слушать настоящую военную историю, значит, с вами что-то не так», — счел политик.

О том, что Зеленскому отказали в выступлении на церемонии награждения премии «Оскар», стало известно 9 марта. Причины отказа не уточнялись. Указывалось, что в прошлом году организаторы «Оскара» также отказались от дистанционного участия украинского президента в церемонии.

При этом Зеленский выступал на других премиях. В частности, в начале января украинский президент прочитал речь на церемонии вручения премии «Золотой глобус». В ходе видеообращения он пообещал, что третьей мировой войны не будет.

95-я церемония награждения премии «Оскар» состоится 12 марта. Впервые с 1961 года ковровая дорожка на церемонии вручения премии «Оскар» не будет красной.