Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:30, 11 марта 2023Мир

В МИД оценили идею Украины о переименовании России в Московию

Захарова: идея о переименовании РФ в Московию доказывает попытки создания «анти-России»

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Идея о переименовании России в Московию, которую поручил проработать президент Украины Владимир Зеленский, является очередным подтверждением того, что из Украины пытаются сделать «анти-Россию». Так отданное украинским лидером поручение оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России"» — пояснила дипломат.

Она отметила, что действия,предпринимаемые киевскими властями, лишь доказывают правоту российской стороны.

Ранее 11 марта стало известно, что Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию. В феврале соответствующая, опубликованная на сайте Зеленского, получила необходимое число подписей — 25 тысяч.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Бывший разведчик США назвал сроки поражения Украины
В МИД оценили идею Украины о переименовании России в Московию
Уничтожение британского ЗРК боеприпасом «Ланцет» попало на видео
Вильфанд предупредил об особенности потепления в Москве
В Европарламенте указали на попытку США рассорить Европу и Китай
В Дагестане пройдет всероссийский забег по пересеченной местности
В подмосковную мечеть нагрянул ОМОН
Брат Нурмагомедова защитил титул чемпиона Bellator
Стало известно о поисках лодки из дела о взрывах на «Северных потоках» в Дании
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о штурме южной части Артемовска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.