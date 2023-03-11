В МИД оценили идею Украины о переименовании России в Московию

Захарова: идея о переименовании РФ в Московию доказывает попытки создания «анти-России»

Идея о переименовании России в Московию, которую поручил проработать президент Украины Владимир Зеленский, является очередным подтверждением того, что из Украины пытаются сделать «анти-Россию». Так отданное украинским лидером поручение оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России"» — пояснила дипломат.

Она отметила, что действия,предпринимаемые киевскими властями, лишь доказывают правоту российской стороны.

Ранее 11 марта стало известно, что Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию. В феврале соответствующая, опубликованная на сайте Зеленского, получила необходимое число подписей — 25 тысяч.

