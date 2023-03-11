В Турции обвинили Германию в сокрытии следа США в диверсии на «Северных потоках»

Турецкий журналист обвинил ФРГ в сокрытии следа США в диверсии на «Северных потоках»

Германия скрывает доказательства того, что США участвовали в диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил турецкий журналист издания Evrensel Юджель Оздемир.

По его мнению, информация о том, что за диверсией на российских газопроводах стоит проукраинская группировка, неслучайно появилась одновременно в американских и немецких СМИ. «Случайно ли то, что накануне появления всей этой информации канцлер Германии Олаф Шольц в прошлую пятницу, 3 марта, поспешил направиться в Белый дом, или же эти события взаимосвязаны?» — написал Оздемир.

Прокуратура Германия получила некие доказательства об участии США, пишет журналист со ссылкой на утечки в прессу. Он заметил, что после этого визита Шольц и президент США Джо Байден не провели пресс-конференцию, так как поездка немецкого канцлера не носила политический характер. По мнению турецкого журналиста, Шольц, предположительно, представил Байдену доказательства причастности США к взрывам на российских газопроводах. Оздемир задался вопросом, каких уступок добилась ФРГ в обмен на сокрытие информации об участии США в диверсии.

Журналист указал на тот факт, что на инициативу России создать совместную независимую комиссию по расследованию ЧП западные страны и Совбез ООН ответили отказом.

7 марта обозреватели The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей американской администрации написали, что разведка США считает, что за диверсией на «Северных потоках» стоят поддерживаемые Украиной силы. По данным Вашингтона, исполнителями операции были граждане Украины и России, не имеющие отношения к вооруженным силам и спецслужбам.

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2». Это привело к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании.

