«Клименко тайм»: в Харькове сотрудники военкомата выдавали повестки в ночном клубе

Сотрудники военкомата выдавали повестки о мобилизации в одном из ночных клубов Харькова. Об этом сообщает украинское издание «Клименко тайм» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что сотрудники территориального центра комплектования, пришедшие в заведение, попросили выключить музыку и включить обычный свет, а затем начали проверять документы у посетителей и выписывать повестки.

На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. Ранее стало известно, что в стране готовятся пересмотреть правила выдачи мужчинам призывного возраста разрешений на выезд за границу.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о блокировке сети из десятков Telegram-каналов для уклонистов, которые оповещали жителей страны о раздаче повесток. «В первую очередь они сливали актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов», — отметили в ведомстве.