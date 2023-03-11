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22:27, 11 марта 2023Россия

В Москве загорелась детская психбольница

В Москве загорелась детская психбольница, эвакуированы 25 человек

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве загорелась детская психбольница. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

ЧП произошло по адресу 5-й Донской проспект, д. 21А. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве уточнили, что площадь возгорания составила один квадратный метр. Возгорание было оперативно ликвидировано.

До приезда сотрудников МЧС из здания были эвакуированы 25 человек.

19 января сообщалось, что в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского пациентка загорелась на операционном столе во время операции на плече. Пожар мог произойти из-за короткого замыкания в оборудовании. Огонь быстро распространился, так как белье, на котором лежала россиянка, было пропитано антисептиком.

Ранее произошел пожар в детской больнице в Астрахани — огонь распространился в ординаторской. Всех пациентов и персонал медицинского учреждения эвакуировали, никто не пострадал.

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Марина Совина
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