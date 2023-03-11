Папа Римский рассказал о разговорах с Путиным о литературе

Папа Римский Франциск рассказал, что во время встречи с Путиным говорил с ним о литературе

Папа Римский Франциск рассказал, что во время нескольких встреч с президентом России Владимиром Путиным они в том числе разговаривали о литературе. Понтифик поделился подробностями в интервью для La Nation.

Во время разговора с журналистом Папа Римский назвал главу российского государства культурным человеком. По его словам, Путин трижды посещал его и вел разговоры на высоком уровне.

«Однажды мы говорили с ним о литературе. Он — человек, который говорит не только по-русски, он также прекрасно говорит по-немецки и по-английски. Это культурно. Культура — это нечто приобретаемое, а не нравственная профессия. Это две разные вещи», — заявил понтифик.

В интервью Папа Римский Франциск также заявил, что готов поехать в Киев при одном условии — если он поедет и в Москву. При этом он посчитал маловероятной встречу президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.