Новая ракета Р-37М класса «воздух — воздух» показала уникальную точность в рамках СВО

Новая российская авиационная ракета Р-37М класса «воздух — воздух» показала уникальную точность и наиболее высокую боевую эффективность применения в рамках специальной военной операции (СВО), пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Как уточнил специалист, ее вероятность поражения целей составляет почти единицу. «В ходе применения ракеты зафиксирована вероятность поражения целей близкая к единице — то есть на один украинский военный самолет хватает одной ракеты», — объяснил он. Российские военные применяют ракеты в зоне СВО по различным украинским воздушным целям. Их выпускают с истребителей Су-35С, истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, а также истребителей 5-го поколения Су-57.

Источник добавил, что ракета показала высокую эффективность в поражении целей, маневрирующих с большой перегрузкой.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine писал, что российские высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ с ракетами Р-37М, которые применяют в ходе СВО, доминируют в небе.

В августе в публикации Sina отметили, что истребитель Су-35 получил ракеты Р-37М, которые делают этот самолет лучшим российским оружием в небе.