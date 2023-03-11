Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:35, 11 марта 2023Наука и техника

Новая российская ракета показала уникальную точность в рамках СВО

Новая ракета Р-37М класса «воздух — воздух» показала уникальную точность в рамках СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Новая российская авиационная ракета Р-37М класса «воздух — воздух» показала уникальную точность и наиболее высокую боевую эффективность применения в рамках специальной военной операции (СВО), пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Как уточнил специалист, ее вероятность поражения целей составляет почти единицу. «В ходе применения ракеты зафиксирована вероятность поражения целей близкая к единице — то есть на один украинский военный самолет хватает одной ракеты», — объяснил он. Российские военные применяют ракеты в зоне СВО по различным украинским воздушным целям. Их выпускают с истребителей Су-35С, истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, а также истребителей 5-го поколения Су-57.

Источник добавил, что ракета показала высокую эффективность в поражении целей, маневрирующих с большой перегрузкой.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine писал, что российские высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ с ракетами Р-37М, которые применяют в ходе СВО, доминируют в небе.

В августе в публикации Sina отметили, что истребитель Су-35 получил ракеты Р-37М, которые делают этот самолет лучшим российским оружием в небе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский ввел санкции против «Спортлото» и букмекерских контор
США предостерегли Грузию от помощи России в обходе санкций
Названы системные требования The Last of Us для ПК
Новая российская ракета показала уникальную точность в рамках СВО
Всемирный фонд природы решил добиться снятия статуса иноагента в суде
США передали Украине древнее оружие
Политолог предрек Грузии второй Майдан
В США раскрыли последствия ввода войск НАТО на Украину
США и ЕС договорились пресекать использование разработок соперниками
ОАЭ направили Украине 14 тонн гуманитарной помощи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.