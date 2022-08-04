В Китае назвали лучшее российское оружие в воздухе

Sina: ракета Р-37М делает российский Су-35 лучшим оружием в воздухе

Истребитель Су-35 получил ракеты «воздух-воздух» Р-37М с самой большой дальностью полета. Новый боеприпас делает Су-35 лучшим российским оружием в воздухе, пишет Sina.

Отмечается, что российский Су-35 провел пусковые испытания ракеты Р-37М. Это следует из ролика, выпущенного Минобороны России к 100-летию 929-го Государственного летно-испытательного центра.

Первыми ракету Р-37М получили истребители-перехватчики МиГ-31. Радиус действия боеприпаса составляет более 200 километров. Р-37М крупнее ракет Р-27 и Р-77, которые также несут российские истребители. Р-37М получила боевую часть весом 60 килограммов.

«В настоящее время ракетой, которая передана американской армии и обладает самыми мощными характеристиками и наибольшей дальностью полета, является ракета класса "воздух-воздух" AIM-120C. Однако ее дальность составляет всего сто километров, поэтому в этой области США отстают от России», — пишет Sina.

В мае Military Watch включило ракету Р-37М в список самых опасных боеприпасов воздушного боя. Эту ракету назвали быстрейшим боеприпасом класса «воздух-воздух».

В январе в публикации Military Watch Су-35 назвали самым боеспособным российским истребителем. Самолет несет ракеты Р-37М, которые позволяют уничтожать противника на дальности до 400 километров.