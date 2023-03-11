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19:06, 11 марта 2023Забота о себе

Раскрыт способ улучшить состояние волос

Трихолог Хаммонд: улучшить состояние волос можно, если распределять кондиционер расческой

Фото: Nadia Fsnk / Unsplash

Чтобы улучшить состояние волос и защитить их от повреждений, в душе необходимо использовать кондиционер и смывать его с помощью расчески. Такое способ раскрыла трихолог одной из лондонских клиник Сьюзи Хаммонд, сообщает The Mirror.

По словам Хаммонд, многие эксперты рекомендуют не расчесывать мокрые волосы расческой. Однако специалист посоветовала держать в ванной комнате расческу с широкими зубьями и смывать ей кондиционер.

«Это один из главных советов, который я даю всем своим пациентам. В итоге они видят гораздо меньше повреждений и меньше спутывания, потому что таким образом они распределяют этот кондиционер по всей длине волос», — объяснила Хаммонд. Однако она рекомендовала не расчесывать мокрые волосы после душа.

Ранее дерматолог-трихолог Юлия Галлямова предупредила, что сон с мокрой головой может привести к тяжелым болезням. По словам Галлямовой, если не высушить вечером волосы и лечь спать, влажность на подушке приведет к переохлаждению, что может вызвать неврит, отит и простуду.

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Нина Ташевская
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