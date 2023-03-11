Патриарх Кирилл обвинил Украину в репрессиях

Патриарх Кирилл назвал захват Киево-Печерской лавры репрессивными действиями Киева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и международным деятелям по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры. Послание опубликовано на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) указал, что действия украинских чиновников, изгоняющих из лавры монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), являются репрессиями. «Работа некоей комиссии по поиску нарушений в хозяйственной деятельности монастыря имела непрозрачный характер, а ее цель — полное изгнание монашествующих из лавры — не скрывалась государственными чиновниками и находящимися под влиянием светских властей представителями иных религиозных организаций Украины», — указал патриарх.

Обращение было направлено предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому, патриарху Коптской церкви, главе Англиканского сообщества, генеральному секретарю Всемирного совета церквей, генсекам ООН и ОБСЕ, и ряду других деятелей

О требовании к монахам стало известно 10 марта. В администрации национального заповедника «Киево-Печерская лавра» предупредили о расторжении договора и обязали монахов освободить являющиеся государственной собственностью здания в срок до 29 марта. Позднее в УПЦ указали, что «УПЦ не может выселиться из монастыря, поскольку для этого нет никаких юридических обоснований».

По мнению главы Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергея Мельникова, стремясь всеми силами избавиться от советского прошлого, власти Украины повторяют худшие политические деяния СССР 1920-1930-х годов, устраивая гонения на верующих. Сегодняшнее требование властей — очередной случай дискриминации и нарушения прав человека. Международное правозащитное сообщество не должно остаться в стороне, считает Мельников.