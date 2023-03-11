Названы одновременно эффективные и нелогичные способы спасти брак

Психотерапевт Пис Гадуа назвала раздельное проживание одним из способов спасти брак

Раздельное проживание супругов может быть одним из способов спасения брака, уверяет психотерапевт Сьюзан Пис Гадуа. Этот и другие нелогичные, но одновременно с этим эффективные способы спасти брак она назвала в авторской колонке для Psychology Today.

По словам Пис Гадуа, в кризисные времена принято либо уходить друг от друга, либо оставаться вместе и работать над отношениями. Психотерапевт предложила посмотреть на проблему с другой стороны и решить ее необычным способом. Одним из них является временное расставание.

Я рекомендую то, что я называю терапевтическим разделением. Это, по сути, тайм-аут, возможность выбраться из глубины леса и рассмотреть отношения извне. Это дает людям возможность увидеть, от чего они счастливы уйти, а также то, что они упускают Сьюзан Пис Гадуа психотерапевт

Если после временного расставания партнеры решают воссоединиться, это происходит потому, что они действительно хотят сохранить отношения. Если же они принимают решение расстаться, то делают это не под гнетом эмоций, а обдуманно, пояснила психотерапевт.

Еще один способ сохранить брак — LAT-отношения, говорит Пис Гадуа. По ее словам, такой тип отношений популярен у богатых и знаменитых людей. Они не зависят друг от друга финансово, могут позволить себе купить отдельное жилье. Получается, что люди состоят в браке, но не мешают друг другу.

У нас появляется все больше и больше свободы выбирать образ жизни. Люди формируют условия под себя, а не прогибаются под окружающие обстоятельства Сьюзан Пис Гадуа психотерапевт

Пис Гадуа призывает жить по своим правилам, не оглядываясь на мнение окружающих. По ее мнению, это один из залогов счастливой жизни. Относится это и к браку. Психотерапевт уверена, что не все люди созданы для моногамных отношений, поэтому брак без измен случается тоже не у всех.

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Сегодня многие люди остаются жить вместе после того, как чувства уходят, констатирует психотерапевт. Делают это по многим причинам: людям выгодно жить вместе с финансовой точки зрения, они могут вместе растить детей и так далее. Зачастую в подобных браках люди находят сексуальных партнеров на стороне, вступая в полиаморные отношения. «Любовь более чем к одному человеку или открытый брак усложняют ситуацию. Однако большинство тех, кто ведет такой образ жизни, сообщают, что он значительно обогащает их жизнь», — комментирует Пис Гадуа.

Психотерапевт советует парам, находящимся на грани разрыва, обсудить необычные действия по спасению брака прежде, чем подавать документы на развод.

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