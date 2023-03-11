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03:47, 11 марта 2023Россия

Политолог предрек Грузии второй Майдан

Политолог Брутер допустил открытие второго фронта в Грузии для захвата Абхазии

Фото: Sputnik / РИА Новости

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что Грузия может пройти путь современной Украины и пережить второй Майдан — многотысячные акции протеста, которые привели к Киев к смене власти в 2013—2014 году. Его слова приводит Ura.ru.

Брутер предрек Грузии второй Майдан и допустил открытие дополнительного фронта в Грузии для захвата Абхазии. По его мнению, если Тбилиси продолжит демонстрировать слабость, его «снесут».

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«Вернуть Абхазию] тоже есть в планах. Никаких сомнений по этому поводу не должно быть. Если удастся сместить нынешнюю грузинскую власть, будет открыт второй или третий фронт», — отметил эксперт.

Открытие второго фронта в Грузии политолог назвал задачей Запада, которую не так просто решить. Он добавил, что власти Грузии пока не утратили способность сопротивляться.

Накануне в Госдуме рассказали о подготовке Вашингтоном гражданской войны в Грузии. С таким заявлением выступил депутат Адальби Шхагошев.

Ранее в Грузии вспыхнули массовые протестные акции. Митингующие у здания парламента в Тбилиси потребовали отозвать закон об иностранных агентах. По разным данным, в демонстрациях участвовали от 30 до 50 тысяч человек.

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Марина Совина
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