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13:10, 11 марта 2023Россия

В Крыму ответили на обещание Киева устроить полуострову «горячий сезон»

Вице-спикер крымского парламента заявил, что Киев «раздувает костер воинственности»

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Обещание Киева устроить Крыму «горячий сезон» назвали попыткой «раздуть костер воинственности в украинском обществе». Такой ответ на слова главы офиса президента Украины Михаила Подоляка дал вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, пишет РИА Новости.

Подоляк 10 марта пообещал устроить «горячий и очень, очень жаркий сезон» полуострову. Киев объяснит, что к Украине нужно относиться «не то что с уважением, а с большим страхом», сказал он.

«Он [Подоляк] говорит это для того, чтобы этот костер продолжал тлеть. И чем больше этот костер будет тухнуть, тем более радикальные высказывания мы будем слышать», — заявил Бобков.

По словам вице-спикера, в украинском обществе накапливается тотальная усталость, прорыв которой станет «концом режима [президента Владимира] Зеленского».

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов ответил на слова полковника украинской армии, который заявил, что Киев будет добиваться «истощения» Крыма блокадой после разрушения Крымского моста. По его мнению, украинские политики и военнослужащие соревнуются, кто больше рассмешит крымчан своими высказываниями.

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Зарина Дзагоева
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