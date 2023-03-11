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01:12, 11 марта 2023Мир

Британцы возмутились планом Сунака по Украине

Читатели Daily Mail раскритиковали план Сунака об укреплении позиций Киева для переговоров
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Читатели издания Daily Mail раскритиковали план премьер-министра Великобритании Риши Сунака об укреплении позиций Киева для переговоров. Свое мнение они выразили в Twitter.

По информации газеты, глава британского кабмина заявил, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, однако для этого нужно обеспечить ей максимально прочные позиции.

«Тогда покончи с этим сейчас. Мы потратили слишком много денег на эту войну», — написал пользователь с никнеймом @MaggieTudor33.

«Такое ощущение, что это был очевидный финал с самого начала… возникает вопрос, почему Запад не сделал этого в феврале 2022 года», — добавил @OrlandoCash4HM.

Комментаторы заявили, что мирные переговоры следует начать незамедлительно. «Эта мысль только что пришла им в голову?» — сыронизировал @Evanstony777.

«Им нужно начать говорить прямо сейчас. Почему европейские страны и США не продвигают мирные переговоры вместо нового кровопролития?» — заключил @RedJeanB2.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Париже в пятницу, 10 марта, призвал не допустить превращения конфликта на Украине в глобальное противостояние.

Марина Совина
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