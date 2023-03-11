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06:34, 11 марта 2023Мир

Американский ветеран заявил о сюрпризах России для Украины

Ветеран США Эрик заявил, что Западу нельзя недооценивать стойкость и упорство ВС РФ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Американский инструктор военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эрик заявил, что Западу не следует недооценивать Россию в конфликте с Киевом. Его слова публикует Newsweek.

Издание побеседовало с ветераном США Эриком, который в течение года тренирует бойцов ВСУ на Украине. Он пожелал сохранить свое полное имя в тайне. Военный с 26-летним опытом рассказал, что контактировал с представителями Вооруженных сил (ВС) России с 1989 года.

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«Они обладают стойкостью и упорством. <...> Я уверен, что у них осталось еще много сюрпризов», — подчеркнул ветеран.

Эрик добавил, что западные издания ошибочно недооценивают боеспособность российских солдат. Он также напомнил, что многие политики прогнозируют поражение Москвы в конфликте. Например, генерал армии США Марк Милли отметил, что Россия «уже проиграла стратегически, оперативно и тактически». Эрик ответил на это, что несмотря на подобные заявления, ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами.

Ранее в США заявили о желании «не слишком тяжелого» поражения России в конфликте с Украиной. С таким мнением выступил член палаты представителей, демократ от штата Массачусетс Сет Мултон.

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Марина Совина
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